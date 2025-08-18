Lucia Tassinario pronta all’esordio mondiale. Giovedì 21 agosto il primo tuffo a Otopeni 

La Nazionale giovanile è in Romania per i Campionati Mondiali juniores di Nuoto e con gli azzurri c’è anche Lucia Tassinario della ValleBelbo Sport.

Dopo il raduno di rifinitura al Centro Federale di Ostia, Lucia (unica piemontese della spedizione) e gli Azzurrini sono volati a Otopeni per la rassegna iridata che prenderà il via domani, martedì 19 agosto, e proseguirà fino a domenica 24 agosto.

Il debutto nella vasca rumena per Lucia Tassinario, reduce dalla conquista di una medaglia d’oro e due d’argento ai Campionati Italiani di Categoria e pronta per la sua prima avventura mondiale, è previsto per giovedì 21 agosto, in mattinata, con le batterie dei 50 farfalla (eventuali semifinali nel pomeriggio e finale venerdì 22). A seguire, Lucia parteciperà ai 100 farfalla (batterie sabato 23 agosto, eventuali semifinali nel pomeriggio, finale domenica 24).

LE GARE DI LUCIA

Giovedì 21 agosto (dalle ore 8:30)

Batterie 50 farfalla

(eventuali semifinali nel pomeriggio e finale venerdì 22)



Sabato 23 agosto (dalle ore 8:30)

Batterie 100 farfalla

(eventuali semifinali nel pomeriggio, finale domenica 24)



DOVE SEGUIRE LE GARE

Risultati in tempo reale: https://www.omegatiming.com/2025/world-aquatics-junior-swimming-championships-live-results

Live Streaming: https://www.worldaquatics.com/where-to-watch/eurovision-sport/

In TV (solo finali): Rai Sport - Rai Play

Il momento clou dell'attività giovanile internazionale è finalmente arrivato. Otopeni, nel cuore della Romania, sarà infatti teatro dei Mondiali juniores dal 19 al 24 agosto. E un ruolo da protagonista è pronta a recitarlo la nazionale del responsabile delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli che ai recenti Eurojunior di Samorin ha vinto il Len Trophy, confermando una profondità mai vista.

Sono in tutto ventisei gli azzurri convocati: Alessandra Mao (Team Veneto), Lucrezia Domina (H. Sport), Emma Vittoria Giannelli (Fiamme Oro/RN Florentia), Bianca Nannucci (RN Florentia), Chiara Sama (Rinascita Team Romagna), Alessandra Leoni (Ternana Nuoto), Chiara Lamanna (CC Aniene), Benedetta Boscaro (Team Veneto), Greta Rossi e Ludovica Di Maria (Sporting Club 63), Mia Franco (Sporting Mi3), Irene Burato (Team Veneto), Caterina Santambrogio (In Sport Rane Rosse), Lucia Tassinario (Team Dimensione Nuoto), Daniel D'Agostino (CC Aniene), Andrea Zanin (Nottoli Nuoto 74), Carlos D'Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi), Alberto Ferrazza (CC Aniene), Gabriele Valente (In Sport Rane Rosse), Michele Longobardo (Ranidae), Gabriele Garzia (In Sport Rane Rosse), Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene), Matteo Venini (Carabinieri/In Sport Rane Rosse), Francesco Pernice (Team Trezzo), Francesco Ceolin (Team Veneto) e Francesco Volpe (CS Portici). Nello staff, oltre a Marco Menchinelli, i tecnici Davide Pontarin, Mirko Nozzolillo, Anna Azzimonti, Luca De Monte, Lorenzo Palagi, Davide Bizzotto, la fisioterapista Sofia Miniati, il medico Andrea Felici e il videoanalista Ivo Ferretti.