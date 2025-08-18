La Vuelta Spagnola passa da Marene: un evento storico per il paese, domenica 24 agosto



Domenica 24 agosto Marene vivrà una giornata indimenticabile: la prestigiosa gara ciclistica La Vuelta Spagnola transiterà infatti nel cuore del paese durante la tappa Alba–Limone Piemonte.

Il percorso attraverserà la rotonda tra la Strada provinciale 62 e la Strada Reale, proseguirà per via Marconi e via Roma, per poi dirigersi verso Savigliano, regalando ai cittadini l’emozione di assistere da vicino a una delle più celebri competizioni internazionali.

“Un evento di grande eccezione per il nostro territorio – sottolinea il sindaco Alberto Deninotti – che con l’assessore alle manifestazioni Fabio Donato aggiunge: "Abbiamo avuto diversi incontri con la Regione Piemonte, divisione Grandi Eventi, e con l’organizzazione della gara, a cui abbiamo partecipato con entusiasmo per garantire il miglior svolgimento e una cornice di sicurezza adeguata. Questa è un’occasione di prestigio e vogliamo offrire un’immagine curata e accogliente del nostro paese. Stiamo predisponendo allestimenti scenografici lungo il percorso e invitiamo la popolazione ad abbellire il paese con i colori iconici della Vuelta’”.

Per festeggiare il passaggio della corsa, la sera di sabato 23 agosto Marene ospiterà l’evento a tema “La Notte Rosa. Aspettando La Vuelta”, con musica dal vivo, paella preparata dalla Pro Loco e gadget per i partecipanti, in un clima di festa e attesa.

L’amministrazione comunale ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale alla Polizia Locale dell’Unione Terre di Pianura, al Gruppo di Protezione Civile, ai responsabili degli uffici comunali, all’associazione Muovi le Mani per Marene, all’associazione Nazionale Carabinieri di Fossano e alla Pro loco di Marene per l’impegno nell’organizzazione e nella gestione della viabilità.

“Confidiamo – conclude l’amministrazione – in una festosa ed entusiasmante partecipazione in entrambe le date per un evento che raramente potrà ripetersi in Italia”.