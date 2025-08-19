 / Al Direttore

Al Direttore | 19 agosto 2025, 10:19

"Dopo il concerto del 17 luglio Piazza Galimberti è rimasta desolatamente vuota"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che lamenta l'abbandono dello spazio pubblico principale

Piazza Galimberti, immagine di repertorio

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Gentilissimo Direttore,

chissà quanti abitanti di Cuneo, per i più svariati motivi, non hanno potuto allontanarsi dalla città nel caldo mese di Agosto.

E cosa ha organizzato il Comune per far trascorrere una serata di svago ai suoi concittadini? Nulla.

A parte il concerto del 17 luglio, se non erro organizzato anche dalla Confartigianato, Piazza Galimberti è rimasta, come al solito, desolatamente vuota.

Bastavano uno spettacolo, che so, di magia, di danza, qualunque cosa potesse distrarre coloro che non hanno potuto andare in ferie.

Le scelte del nostro Comune continuano a lasciarmi perplessa.

Grazie per la cortese attenzione.

Dott.ssa Raffaella Bisio"

