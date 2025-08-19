Fossano, il sindaco Tallone: "Il taser è strumento di difesa, non di offesa"

"Alla luce dei recenti episodi di cronaca, avverto la necessità di fare chiarezza sull'uso del taser da parte della nostra Polizia Locale": con queste parole il sindaco di Fossano, Dario Tallone, interviene per ribadire la posizione dell’amministrazione comunale.

Il primo cittadino ricorda come Fossano sia stata tra le prime città piemontesi a dotarsi del Taser 10, "uno strumento più sicuro rispetto alla generazione precedente, il Taser 7, e destinato alla difesa personale degli agenti, non certo a un uso offensivo".

Tallone sottolineato che "la funzione principale è quella di deterrenza: la sola presenza del dispositivo spesso basta a risolvere una situazione critica senza che sia necessario attivarlo".

Un aspetto che il sindaco evidenzia è quello della preparazione degli operatori: "Prima di poterlo utilizzare, i nostri agenti hanno seguito un corso intensivo con istruttori qualificati, ottenendo l’abilitazione al corretto maneggio e impiego".

Infine, Tallone rimarca come l’impiego del taser sia vincolato a protocolli rigorosi: "Può essere usato solo in caso di assoluta necessità per il ripristino dell’ordine pubblico e la protezione dei cittadini e degli agenti".

La sicurezza dei fossanesi, conclude il primo cittadino, "resta la priorità, insieme ad altre misure come il potenziamento della videosorveglianza, per rendere la città un luogo sereno per tutti".