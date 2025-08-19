Il consigliere regionale Daniele Sobrero: «Nelle Langhe la nocciola è la protagonista dell’estate, la raccolta veste di tradizione il mese di agosto»

Nelle Langhe, dove i grappoli, in fase di invaiatura, stanno colorando i vigneti con sfumature che porteranno alla vendemmia, la protagonista di questo mese di agosto è sicuramente la nocciola. Infatti in queste settimane inizia la raccolta di questo prezioso frutto, che viene valorizzato nelle diverse feste che i Comuni dedicano. Il consigliere regionale Daniele Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente) sottolinea l’aspetto sociale della nocciola, che rientra nella tradizione del territorio.

«La nocciola - afferma il consigliere regionale Danile Sobrero - non è solo un eccellente frutto delle Langhe. Rappresenta una tradizione secolare che ha disegnato le colline, soprattutto dell’Alta Langa, ed è ambasciatrice di paesi dove la corilicoltura è importante a livello sociale ed economico. La raccolta è solo il primo atto di uno spettacolo unico che si esprime sul grande palcoscenico delle Langhe, e che sa trasmettere tutta la tenacia e la voglia di fare bene di chi abita la nostra terra. La nocciola, come il vino e il tartufo, fa conoscere la nostra tradizione, la nostra cultura e le nostre persone nel mondo».