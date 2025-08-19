L'Italia U21 campione del mondo di volley con il cuneese Aime nello staff

Grande orgoglio per i Veterani dello Sport della Sezione Luigi Pellin di Cuneo: il socio Emanuele Aime, scoutman della Nazionale Femminile di Pallavolo, ha contribuito alla conquista del titolo mondiale Under 21.
Domenica 17 agosto a Surabaya, in Indonesia, le azzurrine hanno battuto il Giappone in una finale mozzafiato, conquistandosi il titolo di campionesse del mondo. Aime, parte integrante dello staff tecnico, festeggia con la squadra questo straordinario risultato che corona il lavoro di tutto il team, immortalato con la coppa e la medaglia d'oro di Campioni del mondo U21F.