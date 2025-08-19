 / Attualità

Attualità | 19 agosto 2025, 12:51

Un coniglio gigante di fieno annuncia Ciüsa Duvarta 2025

Dal 29 al 31 agosto la festa patronale di Chiusa di Pesio compie 25 anni. L'installazione del gruppo Ji Agricul da Ciüsa accoglie i visitatori in Via Circonvallazione

Il coniglio di fieno per la 25ª edizione di Ciüsa Duvarta

Un coniglio gigante realizzato con balle di fieno segna l’inizio del conto alla rovescia per la 25ª edizione di Ciüsa Duvarta, la tradizionale festa patronale che animerà Chiusa di Pesio dal 29 al 31 agosto.

Il coniglio, animale da sempre presente nelle cascine e simbolo della vita agreste, è stato scelto come emblema dell’edizione 2025 e accoglie visitatori e residenti in Via Circonvallazione Mombrisone, all’ingresso del paese. L’installazione scenografica unisce creatività e identità rurale, ed è stata realizzata grazie all’impegno del gruppo Ji Agricul da Ciüsa, da anni motore instancabile di iniziative che celebrano e valorizzano la comunità.

La manifestazione, curata dalla Pro Loco Turismo in Valle Pesio, proporrà come da tradizione tre giorni di eventi, tra cultura popolare, gastronomia, musica e momenti di condivisione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.



 

comunicato stampa

