Incendio sul Mombracco: situazione in via di miglioramento ma prosegue il lavoro di Vigili del Fuoco e corpo AIB

Pare migliorare di ora in ora, per quanto stia ancora impegnando i Vigili del Fuoco, la situazione relativa all'incendio divampato nel pomeriggio di lunedì sul Mombracco, tra Revello e Rifreddo.
Anche grazie alla pioggia la portata delle fiamme va infatti attenuandosi.
I Comuni di Revello e Rifreddo hanno revocato le ordinanze di evacuazione emesse nelle scorse ore per motivi precauzionali, dal momento che l'incendio non minaccia più le abitazioni.
A causa delle condizioni meteorologiche, inoltre, il Canadair intervenuto nella giornata odierna ha fatto rientro ad Olbia.
Il lavoro dei Vigili del Fuoco prosegue con operazioni di bonifica, con l'ausilio dell'elicottero, in particolare nelle zone non raggiungibili a piedi.
Durante la nottata il corpo AIB continuerà a presidiare l'intera area e mercoledì mattina, vento permettendo, è previsto il completo spegnimento del rogo.