Come non rinunciare ai tuoi programmi preferiti durante le vacanze estive

Anche in ferie, c’è chi non vuole rinunciare al suo programma televisivo preferito. Una partita importante, il film in prima serata o la serie in trend: la televisione è spesso una compagna silenziosa ma rassicurante, anche lontano da casa.

Ma cosa succede quando, arrivati nel luogo di villeggiatura, ci rendiamo conto che il segnale del digitale terrestre è debole o assente?

Segnale debole in TV? Ecco perché spesso succede in vacanza

Nelle zone di villeggiatura italiane, soprattutto se in collina o in alta quota, riscontriamo una copertura televisiva altalenante o in alcuni casi assente. Perché succede?



I rilievi geografici, la distanza dai ripetitori o l’infrastruttura non aggiornata possono compromettere la visione dei canali televisivi. E sappiamo che quando si alloggia in una casa in affitto o in una seconda casa, è difficile rimediare con soluzioni tecniche avanzate.

Come vedere la TV anche dove il digitale non arriva

Niente paura, nessun ostacolo per la visione del nostro film preferito. Oggi esistono soluzioni che permettono di godersi l’intrattenimento televisivo anche dalla casa delle vacanze, senza interruzioni e senza bisogno di abbonamenti a pagamento. Una delle più efficaci e utilizzata da milioni di famiglie italiane, è tivùsat, la piattaforma gratuita via satellite che offre accesso a oltre 130 canali, di cui più di 70 in alta definizione e alcuni in 4K.

Un servizio che si rivela particolarmente utile proprio in vacanza, quando ci si sposta in località dove il digitale terrestre non garantisce una ricezione stabile. Grazie al collegamento satellitare, tivùsat assicura una qualità del segnale eccellente anche nelle aree più remote, dalle Alpi alle isole.

Perché scegliere tivùsat in vacanza

Chi ha già installato una parabola satellitare nella propria casa vacanze può attivare con facilità il servizio con una CAM o un decoder certificato tivùsat. La visione è gratuita, permanente e non richiede costi mensili. In pochi passaggi si ha accesso a tutti i principali canali Rai, Mediaset, La7, oltre a una vasta offerta tematica e internazionale, ideale per tutta la famiglia.

Con una TV compatibile e connessa a internet potrai accedere facilmente alla guida completa dei programmi, direttamente al canale 500: dai cartoni animati per intrattenere i più piccoli ai documentari, dai programmi di cucina ai grandi eventi sportivi dell’estate, ognuno può scegliere il programma nelle sue corde e ritrovare la qualità visiva anche lontano da casa.

La TV come forma di relax, anche in ferie

Spesso la fotografia della vacanza perfetta è una cornice assolata o all’ombra di un bosco. È fatta di sole, passeggiate, libri e natura. Ma c’è anche chi ama dedicarsi a un po’ di relax sul divano nelle ore più calde. È il tempo di dedicarsi a se stessi, nella pace di un film che commuove o nel programma che rallegra.

Ed è proprio in questi momenti che poter contare su una piattaforma stabile e gratuita come tivùsat fa la differenza. Anche in vacanza, puoi seguire il programma che vuoi, perché è la tua TV a seguirti.





























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.





