"La Rumorosa" apre i festeggiamenti di San Bartolomeo a Boves

I festeggiamenti per San Bartolomeo, patrono di Boves, si apriranno giovedì 22 agosto alle ore 21 in piazza Italia con il tradizionale concerto della Banda Musicale Cittadina Silvio Pellico, conosciuta affettuosamente come "La Rumorosa".

Sotto la direzione del maestro Elisa Alberti, i circa 40 elementi che compongono l'ensemble promettono una serata all'insegna della musica moderna e coinvolgente. Il repertorio spazierà dai classici di Elton John ai più recenti successi dei Coldplay, senza dimenticare le amate colonne sonore cinematografiche di film come "Fast & Furious" e "Coco" della Disney.

"La Rumorosa non è una banda tradizionale", spiegano gli organizzatori. "Si distingue per la grinta e l'originalità con cui interpreta ogni brano". L'energia e l'entusiasmo che caratterizzano le esibizioni del gruppo derivano anche dalla sua composizione prevalentemente giovane, con musicisti di diversa preparazione accomunati dalla passione per la musica.

Per l'edizione 2024 dei festeggiamenti patronali, "La Rumorosa" ha preparato una sorpresa speciale che verrà svelata durante il concerto. Un motivo in più per non mancare all'appuntamento che segna l'inizio delle celebrazioni in onore di San Bartolomeo.

L'ingresso al concerto è libero e gratuito.