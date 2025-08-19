Serralunga d'Alba, tre giorni di festa tra birre artigianali e tradizione

Serralunga d'Alba si prepara a vivere tre giorni intensi di festa che entra nel vivo dal 22 al 24 agosto nel centro storico del borgo.

Si inizia venerdì 22 agosto con la sesta edizione del Serralunga Beer Fest, un appuntamento ormai consolidato che animerà le vie del paese con street food, pizza, pasta e specialità varie, accompagnate dalle birre artigianali dei migliori birrifici del sud Piemonte. A rendere ancora più vivace la serata ci penserà la musica e lo spettacolo di Tuttafuffa.

Sabato 23 agosto il palcoscenico si sposta in Piazza Maria Cappellano, dove dalle 20 sarà possibile cenare con i piatti del territorio proposti dallo stand gastronomico - antipasti, agnolotti, grigliata e dolce - e ballare sulle note dell'Orchestra I Roeri. L'ingresso alla serata sarà completamente gratuito.

Domenica 24 agosto si aprirà nel pomeriggio con un appuntamento tradizionale: dalle 16 in Piazza Umberto I° si svolgerà la sfida a pallapugno per il Memorial Ugo Ferrero, un momento che unisce sport e memoria storica.

Gran finale serale, sempre in Piazza Maria Cappellano, con la Cena dell'amicizia, che chiuderà in bellezza i quattro giorni di festa. Il menù completo - antipasti, primi, secondi e dolci - sarà accompagnato dai vini dei produttori locali di Serralunga. La cena ha un costo di 35 euro tutto compreso e richiede prenotazione ai numeri 327.2518230 o 328.1476386 .

Un programma ricco che promette di regalare serate indimenticabili nel cuore delle Langhe, celebrando insieme tradizione, gastronomia e convivialità.