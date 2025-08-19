Mombracco, Bergesio: “Grazie ai Vigili del Fuoco e ai volontari intervenuti con preparazione e coraggio per spegnere i roghi”

“In seguito ad alcune segnalazioni dei residenti, in queste ore mi sono tenuto in contatto con il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Calogero Daidone a cui va il mio particolare ringraziamento perché insieme ai suoi uomini e a tanti volontari sta gestendo con fermezza e competenza la situazione, impegnandosi anche attraverso l'utilizzo prezioso di un elicottero e di un Canadair per lo spegnimento definitivo dell’incendio. Ringrazio tutte le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, effettivi e volontari”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio esprime la sua gratitudine per il coraggio e la professionalità dimostrati dai Vigili del Fuoco e dai volontari impegnati da ieri nelle complesse operazioni di spegnimento dell'incendio divampato sul Monte Bracco, nella zona di Morra San Martino a Revello.



Il rogo, scoppiato nel pomeriggio di lunedì 18 agosto, ha richiesto un impegno straordinario a causa della natura impervia del terreno, della scarsità di riserve idriche e della rapida propagazione delle fiamme. Le difficoltà sono state affrontate con determinazione, utilizzando anche i due mezzi aerei per raggiungere le aree più inaccessibili: un elicottero a cui oggi si è aggiunto il Canadair.



“Un ringraziamento speciale va ai volontari della Protezione Civile e ai gruppi AIB provenienti da Revello, dalla Valle Varaita, dalla Valle Bronda e da tutte le squadre dell'area 5, che con il loro instancabile lavoro hanno contribuito in modo determinante all'operazione”, prosegue il Senatore cuneese.



“La dedizione e lo spirito di sacrificio di queste persone rappresentano un esempio straordinario per tutta la nostra comunità”, conclude il Senatore Bergesio.

