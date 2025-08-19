 / Politica

Politica | 19 agosto 2025, 19:12

Mombracco, Bergesio: “Grazie ai Vigili del Fuoco e ai volontari intervenuti con preparazione e coraggio per spegnere i roghi”

Il rogo, scoppiato nel pomeriggio di lunedì 18 agosto, ha richiesto un impegno straordinario a causa della natura impervia del terreno, della scarsità di riserve idriche e della rapida propagazione delle fiamme

(foto diego bertorello)

“In seguito ad alcune segnalazioni dei residenti, in queste ore mi sono tenuto in contatto con il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Calogero Daidone a cui va il mio particolare ringraziamento perché insieme ai suoi uomini e a tanti volontari sta gestendo con fermezza e competenza la situazione, impegnandosi anche attraverso l'utilizzo prezioso di un elicottero e di un Canadair per lo spegnimento definitivo dell’incendio. Ringrazio tutte le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute, effettivi e volontari”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio esprime la sua gratitudine per il coraggio e la professionalità dimostrati dai Vigili del Fuoco e dai volontari impegnati da ieri nelle complesse operazioni di spegnimento dell'incendio divampato sul Monte Bracco, nella zona di Morra San Martino a Revello.

Il rogo, scoppiato nel pomeriggio di lunedì 18 agosto, ha richiesto un impegno straordinario a causa della natura impervia del terreno, della scarsità di riserve idriche e della rapida propagazione delle fiamme. Le difficoltà sono state affrontate con determinazione, utilizzando anche i due mezzi aerei per raggiungere le aree più inaccessibili: un elicottero a cui oggi si è aggiunto il Canadair.

“Un ringraziamento speciale va ai volontari della Protezione Civile e ai gruppi AIB provenienti da Revello, dalla Valle Varaita, dalla Valle Bronda e da tutte le squadre dell'area 5, che con il loro instancabile lavoro hanno contribuito in modo determinante all'operazione”, prosegue il Senatore cuneese.

“La dedizione e lo spirito di sacrificio di queste persone rappresentano un esempio straordinario per tutta la nostra comunità”, conclude il Senatore Bergesio.
 

comunicato stampa

