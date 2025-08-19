 / Scuole e corsi

19 agosto 2025

Valdieri, aperte le iscrizioni per mensa e scuolabus

Servizi per l'anno scolastico 2025/2026, domande online entro il 31 agosto

Il Comune di Valdieri ha avviato le procedure per le iscrizioni ai servizi di mensa scolastica e scuolabus per il prossimo anno scolastico 2025/2026. Le famiglie interessate potranno presentare le domande esclusivamente online entro il 31 agosto 2025.

Per facilitare le procedure, l'amministrazione comunale ha predisposto due guide specifiche: una dedicata alle modalità di presentazione delle domande di iscrizione e l'altra relativa all'acquisto dei buoni pasto per il servizio mensa.

I documenti informativi e le guide complete sono disponibili sul sito istituzionale del Comune alla pagina https://www.comune.valdieri.cn.it/Dettaglionews?IDNews=356818, dove le famiglie potranno trovare tutte le indicazioni necessarie per completare correttamente le procedure di iscrizione ai servizi scolastici.

