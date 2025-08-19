Nuoto: Sara Curtis festeggia i suoi 19 anni con la partenza per gli Stati Uniti

La stella del nuoto azzurro è attesa da una nuova sfida: si allenerà all’Università della Virginia

Sara Curtis compie oggi 19 anni e festeggia con la partenza per una nuova avventura sportiva negli Stati Uniti. Oggi è un vero e proprio giorno di svolta per la saviglianese che ha preso il volo per l’America e, si spera, verso risultati entusiasmanti.

(foto - profilo instagram sara curtis)

Dopo il Mondiale di Singapore, concluso 15 giorni fa, la Curtis si era presa un periodo di stop dedicandosi alle vacanze estive in compagnia della famiglia. Ora la primatista italiana nei 100 metri stile si trasferisce "oltre oceano" e più precisamente all’Università della Virginia dove proseguirà la sua carriera sportiva ma non solo, infatti Sara continuerà gli studi presso il college. Il suo obiettivo principale è sicuramente quello di avvicinarsi al meglio ai prossimi Giochi Olimpici, che si terranno appunto in terra americana (Los Angeles 2028).

Lo scorso 18 aprile la cuneese aveva così annunciato il trasferimento negli States, tramite il suo profilo instagram: “Sono così felice di annunciare il mio impegno per continuare il mio percorso di nuoto e accademico presso l’Università della Virginia! Vorrei ringraziare la mia famiglia, gli amici e gli allenatori per avermi sostenuto in questa decisione. Sono incredibilmente grata per la fantastica opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa avventura ad agosto!”

Per mettere ancora più pepe a questa nuova sfida, la giovane tesserata per l’Esercito e il Centro Sportivo Roero, cambia anche allenatore, passando da Thomas Maggiora a Todd DeSorbo.

Lo statunitense, uno degli coach più famosi al mondo, porterà la saviglianese ad allenarsi con atlete di fama mondiale come Alexandra Walsh, Gretchen Walsh e Kate Douglass.