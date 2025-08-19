Cavalli al galoppo in centro ad Alba: serata da "far west" su corso Piave [VIDEO]

Ad Alba, lunedì sera, il solito tran tran agostano è stato interrotto da un’imprevista scena da western metropolitano. Intorno alle 21, un gruppo di cavalli ha deciso di "prendersi la città", galoppando a tutta velocità lungo corso Piave, tra clacson increduli e automobilisti impegnati in uno slalom più che mai obbligato.

I pedoni, tra lo sbigottito e il divertito, non hanno perso tempo: via di smartphone e riprese video, con la scena che in pochi minuti è rimbalzata dalla pagina Facebook “Sei di Alba se” a tutte le chat della provincia. Un fenomeno virale in perfetto stile 2025, con gli equini trasformati in star social, loro malgrado.

GUARDA IL VIDEO (di Mardare Aurel e Russo Antonino):

Dal comando dei carabinieri hanno fatto sapere che non c’è da preoccuparsi: niente reati, al momento nessun segnalazione di danni, solo un inconsueto fuori programma. I cavalli, probabilmente fuggiti da un maneggio poco distante, sono stati recuperati e riportati al sicuro.

Insomma, anche Alba ha vissuto la sua serata "diversa".