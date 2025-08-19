Alba: attenzione alle modifiche della viabilità per il passaggio de La Vuelta di Spagna

Per la partenza della seconda tappa Alba – Limone Piemonte della gara ciclistica internazionale “90esima la Vuelta a España”, dalle ore 00.00 di sabato 23 agosto alle ore 18.00 di domenica 24 agosto divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Sarti e piazza Medford, sedi del villaggio di partenza della tappa.
Inoltre, domenica 24 agosto è sospesa temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale dalle ore 12.53 (un’ora prima del passaggio dei corridori previsto alle ore 13.53) fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”, in:
- corso Torino, corso Giacomo Matteotti, corso Fratelli Bandiera, via Luigi Einaudi, piazza Michele Ferrero, via Don Giacomo Alberione, corso Michele Coppino, piazza Monsignor Grassi, corso Nino Bixio;
- piazza Urbano Prunotto, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- corso Torino, vecchio ponte Albertino sul fiume Tanaro, corso Canale;
- svincolo fornace Casetta, Strada Statale 231 fino a Piana Biglini per il chilometro zero della partenza ufficiale alle ore 14.00.
Durante la sospensione temporanea della circolazione:
- è vietato il transito di veicoli, pedoni ed animali non autorizzati, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei ciclisti;
- è vietato a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei corridori;
- è obbligatorio per tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei corridori, di fermarsi prima, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza, del personale dell’organizzazione e dei volontari autorizzati dall’Amministrazione comunale;
- è vietato ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di attraversare la strada.
Divieti e obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché agli autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.
Inoltre, dalle ore 8.00 fino al termine della gara previsto per le ore 14.15 di domenica 24 agosto, divieto di sosta, con rimozione forzata, nelle seguenti strade:
- corso Fratelli Bandiera;
- via Don Giacomo Alberione;
- piazza Urbano Prunotto, nel tratto compreso tra i numeri civici 1 e 11.