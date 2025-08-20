A Bagnolo Piemonte emessa ordinanza risparmio idrico e limitazioni utilizzo acqua potabile

A causa della carenza idrica, è stata emessa il 18 agosto l'ordinanza, rivolta a tutta la cittadinanza, su tutto territorio comunale di Bagnolo Piemonte, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica, che sarà comunicata con revoca della presente sul divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:

- Irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;

- Il lavaggio di aree cortilizie e piazzali

- Il lavaggio privato di veicoli a motore;

- Il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;

- Tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

Il comune di Bagnolo invita la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini.