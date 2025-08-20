 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 20 agosto 2025, 11:10

A Bagnolo Piemonte emessa ordinanza risparmio idrico e limitazioni utilizzo acqua potabile

Divieto immediato per irrigazione, lavaggi e riempimento piscine. Consentito solo l'uso alimentare e igienico fino al termine dell'emergenza

A Bagnolo Piemonte emessa ordinanza risparmio idrico e limitazioni utilizzo acqua potabile

A causa della carenza idrica, è stata emessa il 18 agosto l'ordinanza, rivolta a tutta la cittadinanza, su tutto territorio comunale di Bagnolo Piemonte, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica, che sarà comunicata con revoca della presente sul divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:
- Irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati;
- Il lavaggio di aree cortilizie e piazzali
- Il lavaggio privato di veicoli a motore;
- Il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;
- Tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

Il comune di Bagnolo invita la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini.

Potete scaricare il PDF dell'ordinanza sul sito del Comune di Bagnolo Piemonte: https://www.comune.bagnolo.cn.it/novita/ordinanza-risparmio-idrico-e-limitazioni-utilizzo-acqua-potabile/

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium