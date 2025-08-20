Incendio Mombracco, Robaldo: "La Provincia è al fianco dei Comuni colpiti"

“Ho mantenuto costante contatto con i colleghi amministratori di Revello e Rifreddo e ho espresso loro la vicinanza e la disponibilità dell'intera Amministrazione Provinciale", sono le parole del presidente della Provincia, Luca Robaldo, in seguito al grave incendio che ha colpito la zona del Mombracco.

"Desidero ringraziare i Sindaci ed i Vicesindaci dei due Comuni per l'attività che hanno svolto a tutela dei propri concittadini ed a salvaguardia del territorio - continua Robaldo -. Ringraziamento che, ovviamente, estendo alle decine di Volontari dell'AIB, della Protezione Civile ed al personale dei Vigili del Fuoco che con professionalità e dedizione stanno affrontando questa emergenza per tutelare le comunità coinvolte".

Il presidente conclude: "Il mio pensiero va in particolare a chi, in queste ore difficili, ha dovuto lasciare la propria casa. Continuo a seguire con attenzione la situazione e il grande impegno con cui tutte le Istituzioni stanno lavorando per affrontare l'emergenza e garantire il supporto necessario. La Provincia è al loro fianco”.