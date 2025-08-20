Terme di Valdieri: due giorni di stop al traffico per il montaggio del ponte sul Gesso

Sono in arrivo modifiche temporanee alla circolazione a Terme di Valdieri per consentire l'installazione del nuovo ponte sul torrente Gesso. L'infrastruttura andrà a rimpiazzare il precedente manufatto, vittima della furia della tempesta Alex che colpì duramente la zona nell'ottobre 2020.

L'amministrazione comunale ha disposto che martedì 27 e mercoledì 28 agosto la strada sarà interdetta al passaggio di veicoli e pedoni in entrambe le direzioni. Le chiusure sono previste in due fasce orarie: dalle 7.30 alle 12 del mattino e dalle 14 alle 18 del pomeriggio.

Durante i lavori, chi vorrà raggiungere il Giardino botanico alpino dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il Centro visita. Per accedere a piedi alla zona alta delle Terme (dove si trovano il Centro stesso, l'albergo Turismo e la Cappella di San Giovanni) e proseguire verso il Vallone del Valasco, sarà disponibile un percorso alternativo: la mulattiera che sale lungo il versante sinistro della valle, con partenza dal ponte di ingresso alla località termale.