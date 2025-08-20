Carrù, paura in via Langhe: auto in fiamme dentro un capannone

Attimi di paura ieri sera, martedì 19 agosto, intorno alle 22 a Carrù, in via Langhe, per un principio di incendio divampato all’interno di un capannone. I vicini, notando del fumo uscire dall’edificio mentre i proprietari non erano in casa, hanno lanciato l’allarme temendo che fosse il capannone stesso a bruciare.

Sul posto sono intervenute la squadra dei Vigili del fuoco di Mondovì con due mezzi e quella di Dogliani. Una volta entrati, i pompieri hanno individuato l’origine del fumo: un’autovettura parcheggiata all’interno stava prendendo fuoco. L’incendio è stato rapidamente domato, evitando il propagarsi delle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti e i danni risultano limitati.