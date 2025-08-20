Controlli intensificati a Ferragosto: arrestato a Cuneo uomo ricercato in Europa

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio messi in atto durante la settimana di Ferragosto, finalizzati a garantire la sicurezza nel periodo di maggior afflusso e degli eventi pubblici, il 15 agosto la Squadra Volante di Cuneo ha fermato un veicolo che non si è arrestato all’alt imposto.

Dopo un breve inseguimento terminato in via Piero Gobetti, gli agenti hanno sottoposto a controllo due cittadini comunitari di nazionalità romena a bordo di una Ford Fiesta.

Dagli accertamenti è emerso che uno dei due era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità romene per una condanna definitiva a 3 anni e 7 mesi di reclusione. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nella casa di reclusione di Cuneo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Ford Fiesta è stata sottoposta a fermo amministrativo e sequestro per la reiterata mancanza della revisione periodica obbligatoria, con conseguente revoca della patente al conducente. L’operazione si inserisce nella più ampia attività di presidio rafforzato del territorio durante il periodo estivo, a tutela della sicurezza dei cittadini.