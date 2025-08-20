Cybercrime, allarme per le imprese: in Piemonte +47% di denunce in 4 anni

Il mondo delle imprese italiane è sempre più esposto ai rischi del cybercrime. Tra il 2019 e il 2023 i reati informatici denunciati dalle aziende sono aumentati del 45,5%, un incremento ben superiore al +10% registrato nello stesso periodo per gli illeciti complessivi a danno delle attività produttive.

In questa escalation, il Piemonte figura tra le regioni più colpite con un +47% di episodi di truffe, frodi e aggressioni online ai danni degli imprenditori. Dati che collocano la nostra regione subito dopo Toscana (+88,3%), Veneto (+63,7%), Marche (+56%) e Puglia (+54,7%).

A lanciare l’allarme è Confartigianato, che mette in luce come i reati informatici rappresentino ormai il 35,5% di tutti i delitti contro le aziende. E non solo: il 15,8% delle imprese italiane ha subìto almeno un incidente informatico con conseguenze concrete — dall’indisponibilità dei servizi ICT alla perdita o alla divulgazione di dati sensibili.

Le imprese italiane non sottovalutano la sfida. L’83,1% attribuisce un’alta importanza alla cybersicurezza, un dato che ci colloca al secondo posto in Europa dopo l’Irlanda e ben sopra la media UE (71,1%). Nel 2024, il 42,6% delle aziende ha investito in sicurezza informatica, spesso adottando anche strumenti di intelligenza artificiale.

Eppure, restano margini di miglioramento: solo il 32,2% degli imprenditori ha adottato almeno 7 delle 11 misure di sicurezza monitorate dall’Istat, contro il 38,5% della media europea.

Il nodo delle competenze

Ad ostacolare il rafforzamento della difesa digitale c’è la mancanza di figure specializzate. In Italia il 22,8% delle imprese segnala difficoltà a reperire personale qualificato in materia di sicurezza informatica, un dato quasi doppio rispetto alla media UE (12%).

Nel 2024 erano richiesti 6.300 professionisti tra progettisti, amministratori di sistemi e cyber security expert, ma oltre 4.000 profili sono risultati introvabili. Piemonte e Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Lombardia sono tra le regioni più penalizzate da questa carenza.

L’appello di Confartigianato

Il presidente Marco Granelli evidenzia la necessità di un cambio di passo: “Dalle multinazionali alle piccole imprese gli hacker non risparmiano nessuno: servono norme efficaci e facilmente applicabili da tutte le dimensioni d’impresa e incentivi per sostenere gli investimenti a tutela dei dati. La digitalizzazione, se non adeguatamente protetta, espone le aziende a rischi sempre maggiori. La cybersicurezza deve diventare un pilastro dell’innovazione e della crescita economica”.