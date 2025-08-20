Escursionisti sorpresi dal maltempo sul Valasco: li recupera l’elicottero dei Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco mobilitati per il recupero di due escursionisti – padre e figlia – messi in difficoltà dal maltempo mentre discendevano da un sentiero sopra il rifugio Valasco, a monte di Valdieri, in valle Gesso.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 17.

In soccorso dei due, infreddoliti e impossibilitati a proseguire per via della pioggia, è stato fatto partire da Torino l’elicottero Drago 72 dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a recuperare i malcapitati e a consegnarli alla squadra di terra intanto partita dal Comando provinciale di Cuneo.