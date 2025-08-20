 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 20 agosto 2025, 19:53

Escursionisti sorpresi dal maltempo sul Valasco: li recupera l’elicottero dei Vigili del Fuoco

L’intervento nel tardo pomeriggio lungo un sentiero a monte del rifugio

L'elicottero dei Vigili del Fuoco in un'immagine d'archivio

L'elicottero dei Vigili del Fuoco in un'immagine d'archivio

Vigili del Fuoco mobilitati per il recupero di due escursionisti – padre e figliamessi in difficoltà dal maltempo mentre discendevano da un sentiero sopra il rifugio Valasco, a monte di Valdieri, in valle Gesso.

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 17.

In soccorso dei due, infreddoliti e impossibilitati a proseguire per via della pioggia, è stato fatto partire da Torino l’elicottero Drago 72 dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a recuperare i malcapitati e a consegnarli alla squadra di terra intanto partita dal Comando provinciale di Cuneo.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium