Santo Stefano Belbo in lutto per la scomparsa dell'ex vicesindaco Giovanni Colla: domani i funerali

Verranno celebrate domani, giovedì 21 agosto, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Santo Stefano Belbo, le esequie di Giovanni Colla – fondatore della Cames, dal 1977 azienda specializzata nella progettazione e nella costruzione di macchine enologiche, oggi distribuite e commercializzate dal gruppo Robino & Galandrino di Canelli –, venuto a mancare all’età di 78 anni. Vicesindaco dal 2011 al 2019, lascia la figlia Claudia con Fabrizio, i nipoti Roberto, Alessandro ed Edoardo e il fratello Luigi.

“Ricordo Giovanni con grande affetto e riconoscenza: era un uomo buono, generoso e capace – lo ricorda Luigi Genesio Icardi, che ricopriva la carica di primo cittadino –. È stato il mio vicesindaco e il mio braccio destro per quasi dieci anni, e di lui ricordo la grandissima disponibilità: ha sempre dimostrato una grandissima capacità di affrontare e risolvere i problemi con intelligenza. Una volta mi mostrò un’attestazione dell’Unione Europea per oltre 20 sue idee brevettate, per le quali aveva ricevuto anche la qualifica di inventore. E questa sua intraprendenza era al servizio anche del paese, per esempio con i macchinari per le feste della Pro Loco, che realizzava gratuitamente nella sua officina. Per qualunque problema trovava una soluzione, mettendosi a disposizione con grande generosità. Ha dato a Santo Stefano Belbo un contributo enorme, sempre in silenzio e senza proclami, dando una mano a chiunque avesse bisogno. Ci mancherà”.

Al ricordo di Icardi si aggiungono le parole dell’attuale sindaco di Santo Stefano Belbo, Laura Capra: “Dopo tre anni da assessore, in Giunta con lui, ho raccolto da Giovanni il testimone di vicesindaco nel 2019, subentrando come vicario. Era davvero una persona buona, che tutti conoscevano e apprezzavano soprattutto nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, a partire dalla Notte Gialla: lo ricordo, instancabile e concretamente sul campo, in sella al suo muletto, intento a lavorare per il nostro paese, al quale ha dato tantissimo. Era un entusiasta, attento alle esigenze dei cittadini. Un abbraccio alla figlia Claudia, ai nipoti e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”.

Il rosario sarà recitato questa sera, mercoledì 20 agosto, alle ore 20, sempre nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore.