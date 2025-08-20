Tragedia a Murazzano: auto si scontra con moto, muore motociclista di 68 anni

Un grave incidente stradale è avvenuto a Murazzano, dove un’auto si è scontrata con una moto. Nel violento impatto ha perso la vita un motociclista di 68 anni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti l’elicottero e l’ambulanza del 118 per prestare soccorso alla vittima, ma purtroppo i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

È la 25ª vittima della strada dall'inizio dell'anno in provincia di Cuneo.