Cronaca | 20 agosto 2025, 12:30

Tragedia a Murazzano: auto si scontra con moto, muore motociclista di 68 anni

Intervento dell’elicottero e dell’ambulanza 118 per soccorrere il ferito, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare

Un grave incidente stradale è avvenuto a Murazzano, dove un’auto si è scontrata con una moto. Nel violento impatto ha perso la vita un motociclista di 68 anni. 

Sul posto sono immediatamente intervenuti l’elicottero e l’ambulanza del 118 per prestare soccorso alla vittima, ma purtroppo i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. 

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. 

È la 25ª vittima della strada dall'inizio dell'anno in provincia di Cuneo.

redazione

