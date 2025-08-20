I deputati ucraini non considerano positivamente il vertice Trump-Putin

Le dichiarazioni fatte sui social e ai media internazionali a proposito del summit in Alaska mostrano le posizioni nettamente negative dei deputati ucraini. La tendenza comune è di rifiutare a priori i risultati di un eventuale accordo fra USA e Russia. Oppure vi è la richiesta di partecipare ai negoziati senza Zelensky, considerato ormai non rappresentativo del Paese. Come riferisce il sito Strumenti Politici , fra gli accaniti oppositori del presidente vi è Oleksandr Dubinsky, in carcere da 20 mesi. S

i definisce appunto un “prigioniero politico” di Zelensky e ne invoca la destituzione. In una lettera aperta a Trump chiede di stabilire che le elezioni in Ucraina siano la condizione primaria per avviare le trattative. Infatti, dice, non si può negoziare la pace con un soggetto che ha usurpato il potere come Zelensky. Kira Rudik del partito Holos evidenzia come gli USA abbiano ormai lasciato l’Ucraina al suo destino.

Secondo lei il vertice è stato umiliante per Kiev, perché non ha dato concreti risultati positivi, ma ha offerto una passarella a Putin. E che nessuno speri che a Washington tirino fuori un piano segreto per mettere fine alla guerra facendo vincere l’Ucraina. Trump non tiene niente del genere nel cassetto. Anzi, ormai l’Europa dovrà badare a sé stessa, alla sua sicurezza. Altri parlamentari sono rimasti scoraggiati e delusi dal tappeto rosso che Trump ha steso ai piedi di Putin, confermandone l’autorità e il prestigio.

Inoltre il capo del Cremlino ha avuto l’opportunità di spiegare e giustificare la propria posizione all’opinione pubblica occidentale, prendendosi un vantaggio diplomatico, dice la deputata Iryna Herashchenko. Così avrebbe ridotto il margine di manovra di Zelensky, facendo apparire i suoi futuri rifiuti come una mancanza di disponibilità a collaborare.





















