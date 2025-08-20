Alba accende la Vuelta: mostra storica e città in festa verso la tappa del 24 agosto

Martedì 19 agosto, al Palazzo Mostre “G. Morra” in piazza Medford, Alba ha dato ufficialmente il via al conto alla rovescia verso un evento storico: la partenza della seconda tappa italiana de La Vuelta a España. L’occasione è stata l’inaugurazione della mostra “Pedalando nella storia 1869–1900”, un viaggio espositivo tra modelli unici e pezzi da collezione che raccontano oltre un secolo di ciclismo.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Alberto Gatto, il vicesindaco Caterina Pasini e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi, che hanno ringraziato calorosamente tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, con un pensiero speciale alle scuole cittadine, protagoniste di una sezione espositiva dedicata ai disegni dei più piccoli.

«C’è grande trepidazione in città – ha dichiarato Tibaldi –. Il 24 agosto scriveremo ad Alba una nuova pagina di sport ad altissimo livello. La Vuelta, trasmessa in 190 Paesi e valida per l’UCI World Tour, porterà sotto i riflettori internazionali non solo la nostra città, ma anche l’intero Piemonte, che ha fortemente voluto l’evento».

«Ringraziamo la Regione per aver scelto Alba come una delle quattro tappe: sarà una giornata di festa e di straordinaria visibilità per il nostro territorio», ha aggiunto il sindaco Gatto.

A fare da guida d’eccezione tra le biciclette d’epoca è Costanzo Torto, curatore della mostra e proprietario delle bici storiche in esposizione, disponibile a raccontare aneddoti e dettagli tecnici lungo il percorso espositivo. Al suo fianco, Renato Cane, responsabile dell’allestimento e autore del logo ufficiale dell’evento, emozionato all’idea della tappa albese ormai imminente.

Sul palco anche una testimonial d’eccezione: Francesca Fenocchio, medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Londra 2012 nella staffetta di handbike con Alex Zanardi e Vittorio Podestà. La campionessa albese ha condiviso il proprio entusiasmo e augurato buona fortuna alla città, confidando anche la possibilità di nuovi progetti sportivi in arrivo.



La mostra “Pedalando nella storia 1869–1900”

La mostra raccoglie una straordinaria collezione di biciclette storiche provenienti da tutto il mondo: dalla francese Michaux, alle inglesi Humber e Rudge, fino alla statunitense Zipp. Non mancano le icone italiane come Vianzone, Colnago, Bianchi, Legnano, Gios e Maino, insieme alle storiche Cogno e Centotorri, prodotte proprio ad Alba. Completano l’esposizione le maglie originali dei grandi campioni che hanno fatto la storia del ciclismo.

La mostra è a ingresso libero, visitabile nei seguenti orari:

Martedì, mercoledì, giovedì : 17:00–21:00

: 17:00–21:00 Venerdì : 17:00–22:00

: 17:00–22:00 Sabato : 15:30–19:30

: 15:30–19:30 Domenica: 9:30–12:00



Verso La Vuelta: due giorni di festa

L’attesa si accende.

Sabato 23 agosto in piazza Pertinace andrà in scena la Serata in rosso: un mix travolgente di musica, sapori e suggestioni italo-spagnole. Prevista sangria per tutti e la possibilità di cenare su prenotazione (25 euro, tel. 331 7736855 – Pietro), oppure gustare aperitivi e specialità dai food truck presenti. Il dress code è semplice: indossa un capo rosso e ricevi un gadget ufficiale La Vuelta.

Il momento clou sarà domenica 24 agosto, con la partenza della seconda tappa italiana de La Vuelta a España. Dalle 10:00, piazza Medford ospiterà il Villaggio de La Vuelta, tra animazione, accoglienza per famiglie e appassionati, e atmosfera di festa.

La tappa Alba > Limone Piemonte, lunga 160 km, attraverserà le colline del Roero e del Cuneese, per concludersi con la salita finale verso Limone Piemonte (1.881 metri s.l.m.).

Per la prima volta nei suoi 90 anni di storia, La Vuelta prende il via dall’Italia. L’edizione 2025 – che toccherà Italia, Francia, Andorra e Spagna – celebra l’80ª edizione di una delle corse ciclistiche più amate del mondo.