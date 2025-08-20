Castellar, rinviato il "Concerto di una volta": la magia delle melodie antiche si farà attendere

Il suggestivo evento musicale “Concerto di una volta...”, che avrebbe dovuto incantare il pubblico con melodie medievali, classiche e celtiche nel cuore del bosco, è stato rinviato. Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto gli organizzatori a spostare la data a venerdì 22 agosto alle ore 16:00.

L’appuntamento resta fissato presso il Tetto Martinet Vallone Gina, a Castellar di Boves, dove l’atmosfera naturale farà da cornice alle esibizioni di Marianna Brondello (violino), Maria Antonietta Carafa (arpa) e Daniela Dalmasso (tastiera).

L’ingresso è libero, con offerte gradite. In caso di ulteriore maltempo, l’evento sarà annullato. Per informazioni: 349 4380460.