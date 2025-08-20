 / Eventi

Libri da Gustare, a Limone Piemonte appuntamento con Tiziana Martino

Giovedì 21 agosto alle 17.30 presso la sala incontri del Limone Palace presenterà il suo libro “DE.CO.: il racconto di un territorio”

Tiziana Martino

Giovedì 21 agosto alle ore 17.30, presso la sala incontri del Limone Palace, si terrà il quarto appuntamento della rassegna Libri da Gustare. Ospite dell’incontro sarà Tiziana Martino, che presenterà il suo libro DE.CO.: il racconto di un territorio”.

Il ciclo di eventi, promosso dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza e diretto da Claudio Porchia, con il patrocinio del Comune di Limone e il sostegno del Grand Hotel Principe, continua così a intrecciare cultura e gastronomia, offrendo occasioni di incontro e scoperta.

L’autrice, introdotta dal curatore della rassegna, guiderà il pubblico in un viaggio tra sapori e paesaggi della provincia di Cuneo, alla scoperta delle De.Co. (Denominazioni Comunali): marchi che difendono tradizioni autentiche e produzioni locali. Un percorso narrativo in cinque tappe dove cultura, cucina e valorizzazione del territorio si fondono, dando voce a chi ancora oggi custodisce saperi antichi e passioni genuine. Perché dietro ogni prodotto tipico si cela sempre un luogo, una storia, un’identità.

A rendere l’incontro ancora più speciale sarà un aperitivo-degustazione offerto dal Residence Palace e accompagnato dai vini della Cantina di Alice Bel Colle, che presenterà etichette di pregio come Barbera, Chardonnay e Moscato dolce.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

cs

