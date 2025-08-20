Mondiali di lavoro per cani da difesa: nel 2025 l’Italia torna protagonista a Borgo San Dalmazzo

Dopo dodici anni il prestigioso campionato mondiale torna in Italia. L'ultima edizione nel Bel Paese si era svolta a Merano nel 2013. Ora tocca al Piemonte, con lo stadio del Pedona di Borgo San Dalmazzo, che si trasformerà in arena internazionale per le prove di obbedienza, salto e morso.

Dal 7 al 12 ottobre 2025 la città ospiterà i Campionati Mondiali di lavoro per cani da difesa, un evento che porterà nella città cuneese appassionati cinofili e le migliori coppie cane-conduttore da ogni angolo del pianeta.

Tra gli organizzatori c'è Raffaele Gautero, 36 anni di Villar San Costanzo, addestratore cinofilo che ha trasformato la sua passione in professione. "È una grande soddisfazione poter organizzare un evento di questa portata proprio a casa", racconta con orgoglio Gautero.

La sua esperienza internazionale è consolidata: ha partecipato a numerosi campionati mondiali, tra cui quello del 2018 a Mosca con il suo fedele Athos, un pastore belga malinois. "Da allora ho continuato a gareggiare quasi ogni anno in giro per il mondo. Ogni competizione è stata un'esperienza che mi ha fatto crescere", spiega.

La competizione si svolgerà presso lo stadio del Pedona e un campo adiacente, appositamente attrezzati per l'occasione. L'organizzazione è curata dal CABB (Club Amatori Pastore Belga), mentre Gautero si occupa della logistica locale e della predisposizione delle strutture necessarie.

Le iscrizioni si sono aperte il 1° agosto e si chiuderanno il 1° settembre, si attendono partecipanti da ogni continente. Il montepremi è ancora in fase di definizione.

"Possono partecipare cani di tutte le razze, purché dotati di pedigree - precisa Gautero -. Le prove si articolano in tre categorie di difficoltà crescente. La categoria tre, la più impegnativa, prevede 45 minuti di gara con esercizi di obbedienza, tre tipi di salto - alto, lungo e della palizzata - e sette esercizi di morso".

L'evento non sarà solo competizione: è previsto anche un mercatino con attrezzatura cinofila specializzata, che attirerà appassionati e professionisti del settore.

Gautero, che oggi vive con otto cani (sette pastori belga malinois e due jack russell), desidera dare un consiglio a coloro che stanno pensando di prendere un cane: "Bisogna scegliere in base al proprio stile di vita. Non tutti i cani sono uguali.

E poi ricordiamoci sempre che sono esseri viventi, non macchine: vanno trattati con rispetto e amore. I jack russell, per esempio, sono piccoli ma hanno il carattere di un cane grande, con una tempra decisa".

L'appuntamento di ottobre 2025 promette di essere un momento di grande visibilità per Borgo San Dalmazzo e per tutto il movimento cinofilo italiano, riportando l'Italia al centro dell'attenzione mondiale in questo sport che unisce tecnica, disciplina e profondo rispetto per il migliore amico dell'uomo.



