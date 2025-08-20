Sabato 6 settembre Fossano in festa con il classico evento “Notte delle torri”, poi altri eventi di richiamo

Il Comune di Fossano si prepara a una serie di eventi per un pubblico di ogni età, da quello giovanile sino alla sfera degli adulti. Come già anticipato infatti nelle scorse settimane, sabato 6 settembre, alle 21 e con ingresso gratuito, si terrà l’ormai tradizionale “Notte delle torri” in piazza Castello. Sarà un modo per salutare la stagione calda quasi al termine, con musica, animazione e spettacolo nel cuore di Fossano.

L’evento, nella sua apertura e chiusura sarà a cura di MM SMDj. Nel mezzo si canterà e si ballerà con l’ABCD Band e il loro hyper show, fatto di musica, robot led, animazione e performance con il fuoco. L’appuntamento, presentato dall’organizzatore Mario Piccioni, si svolgerà in piazza Castello, ai piedi dell’iconico Castello degli Acaja e delle sue torri, per l’appunto. In caso di maltempo si terrà invece nella struttura al coperto di piazza Dompé.

[Presentatore cuneese, Mario Piccioni]

Venerdì 13 e sabato 14 settembre, invece, l’apprezzata manifestazione di “Sport in piazza”, in concomitanza con l’altrettanto gradito e sempre partecipato appuntamento degli appassionati motociclisti e amanti in generale dei motori del “Motorfest”.

Il weekend ancora successivo un evento di “mototerapia”, organizzato da Motor Mons.

Da annotare ancora l’appuntamento serale del 27 agosto con la finale regionale di Miss Italia, con l’elezione della reginetta del Piemonte, già memori dei successi del recente passato di Francesca Bergesio che, da Miss Piemonte, venne poi eletta Miss Italia 2023. Una serata, la cui vincitrice si augura di avere la stessa fortunata sorte.

Tutti gli appuntamenti di festa verranno comunque illustrati dettagliatamente nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10 in via Roma, nella “Sala rossa” del municipio, il prossimo 1 settembre.