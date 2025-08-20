La Vuelta parte dal Piemonte: le nostre montagne palcoscenico di sport, ambiente e promozione territoriale

La Vuelta a España sbarca in Piemonte, portando con sé non solo lo spettacolo del grande ciclismo internazionale, ma anche un’occasione unica per raccontare la montagna come luogo di sport, natura e sviluppo sostenibile.

Le grandi corse a tappe infatti, hanno sempre avuto nella montagna il loro momento più spettacolare e identitario. E non è la prima volta che le Alpi piemontesi sono teatro di epiche imprese ciclistiche: dal Giro d’Italia al Tour de France, hanno infatti proposto tracciati impegnativi e avvincenti tra gli scorci più caratteristici della nostra regione. La Vuelta rafforza questa tradizione, confermando il Piemonte come palcoscenico internazionale del grande sport.

L’arrivo della tappa a Limone Piemonte, nel cuore delle Alpi cuneesi, assume un significato speciale: dopo la riapertura del Tunnel di Tenda, la valle ha conosciuto un’estate di rinascita, con flussi turistici in costante crescita e un rinnovato interesse per un territorio che torna a essere crocevia strategico tra Italia e Francia. Secondo i dati diffusi da Anas, infatti, sono stati registrati 95mila passaggi dalla riapertura del tunnel. Un segnale forte di rilancio economico e sociale che oggi trova nel grande sport un amplificatore straordinario.

Il Piemonte sarà inoltre protagonista con la partenza della tappa da Susa, nel cuore della Val di Susa, martedì prossimo, confermando il ruolo delle terre alte come location d’eccellenza per gli eventi sportivi di portata internazionale. Un territorio che unisce natura, cultura e sport, pronto a vivere un evento che porta valore e visibilità.

“La montagna e il ciclismo hanno un legame indissolubile – sottolinea l'assessore allo Sviluppo e Promozione della Montagna della Regione Piemonte, Marco Gallo – Le nostre strade, i nostri paesaggi, la nostra gente raccontano lo spirito di fatica e di bellezza che rende grande questo sport. La Vuelta a Limone è una vetrina eccezionale per il Cuneese e per tutto il Piemonte: significa turismo, economia, sostenibilità, ma soprattutto orgoglio di una comunità che si apre al mondo. La riapertura del Tenda ci ha restituito respiro e prospettiva: oggi la montagna non è solo scenario, ma protagonista del suo futuro. Ma non solo montagne cuneesi: le tappe che toccheranno Ceres, nel cuore delle Valli di Lanzo, e la partenza a Susa prima di dirigersi in Francia, saranno vetrine importanti per i nostri territori alpini. Un orgoglio quindi portare sulle leggendarie salite del ciclismo italiano, i migliori corridori internazionali.”.

Con la diretta televisiva, una copertura mediatica di oltre 300 testate tra italiane e straniere, l’evento porterà le immagini delle Alpi piemontesi in milioni di case, valorizzando un patrimonio paesaggistico e culturale unico e rafforzando la strategia regionale di promozione integrata tra sport e ambiente. La montagna piemontese si posiziona così come meta “viva” e attrattiva 365 giorni l’anno.