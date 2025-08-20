Un secolo di vita e vitalità: Anna Casella festeggia i 100 anni a Busca

Anna e Maddalena Casella con il Presidente Tommaso Alfieri con la coordinatrice infermieristica Carola Manassero, l’infermiera Olga Moldoveanu, la coordinatrice dei servizi socio assistenziali Gabriella Brino e la OSS Carla Meinero

Un giorno speciale per Anna Casella che oggi, 20 agosto, compie 100 anni. Anna per oltre quarant’anni ha vissuto a Milano ed ha lavorato come segretaria in un importante studio medico.

Da alcuni anni è tornata nella sua città natale e ogni giorno viene a trovare la sorella Maddalena, 97 anni, ospite della RSA OSPEDALE CIVILE DI BUSCA. Gode di buona salute, è dinamica e piena di energia e la si può vedere spesso per le vie della città dove è un esempio per le giovani generazioni.

Il segreto di arrivare a questo importante traguardo? “Lavorare tanto e non fermarsi mai”. Anna ha poi tanti ricordi da raccontare come quelli del dottor Ernesto Francotto (1883-1968) medico di famiglia e punto di riferimento della comunità buschese.

Il Presidente della struttura Tommaso Alfieri e il personale della RSA hanno voluto ospitarla per un pranzo insieme alla sorella e un mazzo di fiori. Una sorpresa molto apprezzata dalla signora Anna che poi è tornata a casa per ricevere altri ospiti e continuare nel pomeriggio i festeggiamenti.