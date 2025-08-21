Alba, lotta all’abbandono dei rifiuti: in tre mesi sessanta controlli e 45 sanzionati

Anche nei giorni a cavallo di Ferragosto la città di Alba non ha abbassato la guardia sul fronte del decoro urbano. In strada Santa Rosalia, grazie al lavoro coordinato dall’assessorato all’Ambiente e dalla Polizia municipale, sono stati effettuati due interventi di pulizia e controllo che hanno riportato ordine in un’area pesantemente segnata da abbandoni illeciti. I materiali recuperati sono stati differenziati e avviati a corretto smaltimento.

Durante le operazioni, i vigili hanno rinvenuto documenti utili a risalire ai trasgressori, che sono stati sanzionati secondo la normativa vigente – pene oggi più severe grazie alle recenti disposizioni governative. In un caso si è arrivati anche alla segnalazione in Procura.

Questi interventi si inseriscono in un percorso avviato da tempo. Negli ultimi tre mesi (maggio, giugno e luglio), la Polizia municipale ha effettuato sessanta controlli mirati, individuando e sanzionando i responsabili in quarantacinque casi: un tasso di successo pari al 75%. Una percentuale significativa, che tuttavia evidenzia un fenomeno radicato: non di rado, i responsabili provengono dai paesi limitrofi e approfittano del passaggio in città per liberarsi dei propri scarti.

Il sindaco Alberto Gatto ha voluto sottolineare l’impegno delle forze in campo: “Vogliamo ringraziare la Polizia municipale per il lavoro costante e, al tempo stesso, rinnovare l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente. Segnalazioni, utilizzo corretto dei servizi di raccolta, rispetto delle regole: tutti possiamo contribuire a mantenere pulita e vivibile Alba”.

Sulla stessa linea gli assessori Davide Tibaldi e Roberto Cavallo, che ricordano come “il rispetto delle regole non sia solo una questione ambientale o economica, ma anche etica ed equa nei confronti della maggioranza dei cittadini che ogni giorno dimostra un autentico senso civico”.

I controlli proseguiranno nei prossimi mesi, con particolare attenzione al mancato utilizzo del sacco conforme e ai conferimenti errati presso le utenze cittadine.

Per informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti o per segnalare comportamenti scorretti è attivo l’Ecosportello: telefono 0172 1836714, e-mail ecosportello.alba@strweb.biz.