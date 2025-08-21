Moretta, incendio in un negozio di giardinaggio: fiamme da un tagliaerba

Principio d'incendio ieri sera in via Mons. Bollati Bernardino, a Moretta, dove un tagliaerba ha preso fuoco all’interno di un locale commerciale che vende biciclette e attrezzature per il giardinaggio.
Le fiamme, divampate nel cuore del negozio, hanno richiesto l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo.
Il rogo è stato domato in breve tempo, evitando che si propagasse ad altri macchinari o agli ambienti circostanti. Fortunatamente non si registrano feriti né danni rilevanti alla struttura.