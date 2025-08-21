“Amici di Bene Onlus”: a Bene Vagienna tanta arte con rassegne e mostre d’autore, il calendario di settembre

Grazie all’associazione culturale Amici di Bene Onlus, a Bene Vagienna, l’arte regna sovrana in paese. Ed è “diffusa” nelle sue varie sedi, molte delle quali inserite nell’elenco italiano di eccellenza del Fai (Fondo Ambiente Italiano).

Il presidente attuale della realtà, costituita nel 1977 e che persegue finalità di solidarietà sociale e senza fini di lucro, è Michelangelo Fessia.

Ricco il calendario di settembre e così ancora per i mesi a venire sino alla fine dell’anno. Le attività della stessa associazione culturale sono realizzate con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Provincia di Cuneo, con il sostegno della Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di Torino), CRC (Cassa di Risparmio di Cuneo), Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e BeneBanca. Si ringraziano infine enti come la Riserva Naturale Benevagienna, il Consorzio turistico Terre dei Savoia e l’ATL (Associazione Turismo Locale) Cuneese.

Dal 6 settembre al 23 novembre, nella chiesa locale di San Bernardino dei Disciplinanti Bianchi, patrimonio Fai, si terranno due mostre a tema sportivo, entrambe della pallapugno. La prima dal titolo “Pallapugno tra Piemonte e Liguria”, legata a uno sport di antica memoria sul territorio.

La seconda sarà “Immagini della mia mente”, la personale di Massimo Berruti – campione del passato proprio di pallapugno ed artista. L’inaugurazione degli appuntamenti avverrà alle 16 di sabato 6 settembre.

[L'artista ed ex campione pallapugno Massimo Berruti]

Dal 7 settembre al 28 dicembre, nella Cella della Torre Campanaria della parrocchiale, “Scatto matto” con le opere fotografiche di Renata e Nazzareno Grechi. L’inaugurazione si terrà alle 9.45 di domenica 7 settembre.

Nello stesso periodo, ma a Palazzo Lucerna di Rorà, già Oreglia di Novello, la mostra collettiva di artisti contemporanei del Circolo degli Artisti di Torino, a cura di Angelo Mistrangelo, “Immagini, realtà e sogni”.

Inaugurazione alle 10.15 di domenica 7 settembre.

Dal 7 settembre al 30 novembre, a Casa Ravera, “Scatti d’autore Meraviglie d’Islanda - Paesaggi tra fuoco, ghiaccio e silenzio”: mostra fotografica di Grazia Bertano, con l’inaugurazione alle 11.15 di domenica 7 settembre.

Altra mostra nella stessa sede, “Trasparenze e Fragilità, Cristalli e vetri di casa, collezioni di Famiglie piemontesi” - a cura di Carlo E. Buffa di Perrero e Roberto Sandri Giachino. Apertura della rassegna con l’inaugurazione alle 11.45 di domenica 7 settembre.

Infine sabato 27 settembre, nell’ area di Augusta Bagiennorum e Palazzo Rorà “Giornata Europea del Patrimonio” con visite guidate a cura della direttrice Sofia Uggè.

Per ulteriori informazioni si può scrivere una mail a info@amicidibene.it , consultare la pagina Facebook amicidibeneonlus o il sito www.amicidibene.it .

L’ingresso alle mostre è libero e gratuito con le seguenti modalità: Palazzo Rorà giorni festivi 10-12/15-18 e sabato pomeriggio 15-18 /Casa Ravera, Chiesa dei Disciplinanti Bianchi e Cella della Torre Campanaria giorni festivi 10-12/ 15-18.