Da Bernstein a Star Wars: i giovani talenti incantano Saluzzo

I giovani musicisti dell’Ensemble Sinfonico APM saranno protagonisti venerdì 5 settembre alle ore 21, presso il Cortile della Fondazione Amleto Bertoni, Saluzzo, con un concerto dal gusto jazzistico e cinematografico.
Tre grandi opere di tre grandi compositori americani del Novecento: l’Ouverture dall’Operetta “Candide” di Leonard Bernstein, il poema sinfonico “An American in Paris” di George Gershwin e la celebre colonna sonora di John Williams, “Star Wars”.
Diretto dal maestro Donato Renzetti, l’Ensemble Sinfonico APM si cimenterà nell’esecuzione di questo complesso e affascinante repertorio contemporaneo dal respiro internazionale.
L’Ensemble è composto dai musicisti di Obiettivo Orchestra, il progetto formativo realizzato in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica Teatro Regio di Torino volto a preparare i giovani musicisti provenienti da tutta Europa alla professione orchestrale.
L’appuntamento saluzzese sarà anteprima del concerto che si terrà sabato 6 settembre presso il Teatro Alfieri di Torino, ore 18, nell’ambito del prestigioso Festival MITO SettembreMusica, dal 2007 Festival Internazionale della Musica delle città di Milano e Torino.
L’ingresso all’evento di Saluzzo è libero (gradita la prenotazione: apm@scuolaapm.it – tel. 0175 47031).
Il concerto è realizzato in collaborazione con Filarmonica TRT, Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Città di Saluzzo, MITO, Terres Monviso, Fondazione Amleto Bertoni.