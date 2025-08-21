Occit'amo si prepara ad animare Moretta con laboratorio per famiglie, danze e musica della tradizione

Dopo il grande concerto dei Lou Dalfin al santuario di San Magno a Castelmagno, domani, venerdì 22 agosto, un nuovo appuntamento con il festival Occit’amo.
Presso i giardini del santuario della Beata Vergine del Pilone di Moretta, Occit’amo proporrà, dalle 16 alle 17, un laboratorio musicale con La Fabbrica dei suoni, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e i loro genitori. Un’ora insieme per giocare con i suoni, scoprire strumenti inaspettati, esplorare il ritmo e dare spazio alla creatività. Attraverso attività coinvolgenti e partecipate, l'esperienza sonora stimolerà l’ascolto, il movimento e l’immaginazione in un clima divertente e accogliente. Prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria@fondazionebertoni.it.
Alle 18, prenderà il via uno stage di danze occitane dedicato al Quercy con la maestra Daniela Mandrile: dalla Ronde del Quercy alla Bourrée a 4, passando per la Polca Piquet e Miej Torn, la serata porterà i partecipanti a scoprire e vivere la magia del patrimonio coreutico occitano.
Alle 21, infine, i giardini del santuario saranno animati dal Gran Ballo con il concerto dei Li Destartavelà. Ingresso libero.
Gli appuntamenti di Occit’amo festival rientrano nell’ampio cartellone di eventi di Suoni delle Terre del Monviso. Per maggiori informazioni visitare il sito www.occitamo.it.