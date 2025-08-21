Occit'amo si prepara ad animare Moretta con laboratorio per famiglie, danze e musica della tradizione

Presso i giardini del santuario della Beata Vergine del Pilone di Moretta, Occit’amo proporrà, dalle 16 alle 17, un laboratorio musicale con La Fabbrica dei suoni, pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e i loro genitori. Un’ora insieme per giocare con i suoni, scoprire strumenti inaspettati, esplorare il ritmo e dare spazio alla creatività. Attraverso attività coinvolgenti e partecipate, l'esperienza sonora stimolerà l’ascolto, il movimento e l’immaginazione in un clima divertente e accogliente. Prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria@fondazionebertoni.it.