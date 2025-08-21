Ciclismo: Matteo Sobrero potrebbe approdare alla Lidl – Trek

Secondo quanto riportato da alcuni siti specializzati, l’albese Matteo Sobrero sarebbe in uscita dalla Red Bull – Bora – Hansgrohe con vista sulla formazione statunitense della Lidl – Trek.

L'albese è in scadenza di contratto a fine 2025 e si starebbe guardando intorno per la prossima stagione sportiva, che inizierà ufficialmente il 1° gennaio 2026.

Il 28enne di Montelupo Albese non avrebbe ancora firmato ufficialmente ma sembrerebbe esserci un accordo verbale tra lui e la formazione americana guidata da Luca Guercilena. Dunque potrebbe essere solo questione di tempo per l’ufficialità.

Sobrero, che da sabato 23 sarà impegnato alla Vuelta Espana, era passato professionista nel 2020 con la NTT Pro Cycling e nel 2021 si accasò all’Astana. Per lui poi due anni al Team Jayco AlUla (2022-2023), fino all’ultimo biennio passato alla Red Bull – Bora – Hansgrohe (2024-2025). Ora una possibile nuova avventura alla Lidl – Trek, formazione di primo livello e già ricca di corridori italiani come Giulio Ciccone e Jonathan Milan.