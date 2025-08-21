Luca Gugnino non si ferma: è l'ottavo successo stagionale

E sono otto. Luca Gugnino non si ferma più. Il talentuoso atleta della Vigor Cycling Team ha infatti conquistato l'ottavo successo stagionale in occasione del "Memorial Maurizio Bertolini" per allievi, disputato a Fomarco-Pieve Vergonte nel novarese.

Per il 16enne atleta di Boves, un successo pesante sia per la modalità che per il prestigio, essendo la gara valida per l'Oscar Tuttobici, la speciale classifica redatta in base ai risultati ottenuti dai corridori nelle varie categorie di appartenenza, in corse selezionate durante l'anno. Sul traguardo in salita, Luca Gugnino ha avuto la meglio al fotofinish sull'eporediese Samuele Brustia. Un finale che, non a caso, si è concluso con un palpitante testa a testa fra i due migliori atleti regionali della categoria, quotati anche su scala nazionale.

Numerosi i tentativi di fuga, rintuzzati anche dallo stesso Jacopo Galfrè, sempre spalla generosa di Gugnino, che alla fine ha chiuso, nonostante il gran dispendio di energie, con una lusinghiera diciannovesima posizione. Ha seguito i due atleti il direttore sportivo Michele Ancona.

Luca Gugnino è stato inoltre convocato nella Rappresentativa Piemontese che prenderà parte alla manifestazione di lusso "Coppa Dino Diddi" che si disputerà domenica 7 settembre ad Agliana nel pistoiese.

Saranno a riposo invece il prossimo fine settimana tutti gli atleti della Vigor Cycling. Una scelta determinata dalla volontà di assistere al debutto della Vuelta in Piemonte per la sua 70ª edizione. E in particolare il sodalizio presieduto da Claudio e Silvio Mattio, procede nell'organizzazione dell'iniziativa ideata per festeggiare il Giro di Spagna: "Anche i bambini aspettano la Vuelta", questo il titolo della pedalata promozionale di Gioco Ciclismo, coordinata dal dirigente di settore dello Sport Club Vigor Piasco, Federico Barberis, e aperta a tutti tesserati e non dai 5 ai 15 anni di età. L'evento si svolgerà a Limone Piemonte, (sede della seconda tappa della Vuelta che scatterà da Alba domenica 24 agosto), in località Maneggio. Le iscrizioni si effettueranno a partire dalle ore 14, l'inizio è previsto alle ore 16, obbligatorio il caschetto, e alla fine dolci a volontà per tutti.