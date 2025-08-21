Sci alpino: Marta Bassino pronta per la partenza alla volta di Ushuaia

E’ pronta a partire per l’Argentina Marta Bassino.

La 29enne cuneese, portacolori dell’Esercito, viene da un recente cambio di materiali e ora si prepara ad affrontare la nuova stagione.

Nella passata stagione, Marta ha fatto fatica ad ottenere risultati di spicco, pur con qualche buon risultato sul finire della stagione, in particolar modo in superG.

Con l’obiettivo delle Olimpiadi in casa, l’azzurra che fa parte del gruppo Elite, potrà ritrovare le giuste motivazioni e sensazioni in pista.

Bassino partirà venerdì 22 agosto dall’Italia e resterà per oltre un mese ad Ushuaia, per rientrare in Italia il 27 settembre.

A seguire gli allenamenti della piemontese, saranno Thierry Marguarettaz, Luca Scarian e Darwin Pozzi. Lo skiman sarà Paolo Bianchetti.