 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 21 agosto 2025, 11:14

Sport, amicizia e inclusione: ad Alba il Torneo di Tennis con la città di Arlon

Sabato 30 agosto il torneo che celebra vent'anni di gemellaggio

Sport, amicizia e inclusione: ad Alba il Torneo di Tennis con la città di Arlon

Si disputerà sabato 30 agosto, sui campi da tennis del Centro Sportivo di San Cassiano di via Pieroni, la terza edizione del Torneo di tennis tra la città di Alba e la città di Arlon.

Il torneo celebra vent’anni di gemellaggio tra le due città ed è organizzato dall’Assessorato ai Gemellaggi, del Comitato di gemellaggio Alba-Arlon e dall’Associazione Li.Sport con il contributo della Fondazione CRC.  

La delegazione belga arriverà ad Alba giovedì 28 agosto e, il giorno successivo, visiterà i palazzi istituzionali della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale del Piemonte. Per i gemelli di Arlon, il comitato ha organizzato anche momenti conviviali e  di svago.

Sabato 30 agosto alle ore 9:00 inizierà la sfida sui campi da tennis. I team saranno composti da 10 giocatori per ogni formazione ed i match saranno singolari e di doppio maschile e femminile. È prevista la partecipazione di atleti in carrozzina e, alle ore 17, un importante atleta piemontese in carrozzina realizzerà un’esibizione per gli spettatori ed i partecipanti al torneo.

La premiazione, alle ore 18:30, vedrà la partecipazione delle delegazioni, dei comitati e delle autorità cittadine.

Il Rotary di Alba ha creato nel 2023 una coppa personalizzata, realizzata a mano, di importante fattura, che il vincitore dell'edizione di quest’anno conserverà per rimetterla in palio.

Dice l’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi: «Il torneo ha un assetto agonistico, realizzato in un clima amicale di scambio e inclusione. Nel 2023 nacque l’idea di strutturare una manifestazione sportiva che potesse diventare un appuntamento fisso e venne scelto il tennis, considerata la presenza di due storici club: il Centro sportivo di San Cassiano ad Alba, impianto con 56 anni di storia e il Tennis Club Waltzing ad Arlon. Tutte le tre edizioni sono state realizzate grazie al contributo della Fondazione CRC. Un ringraziamento va inoltre ai volontari, ed in particolare a Marilina Ferro, presidente del Comitato Alba-Arlon e a Lorenzo Cane, presidente della Li.Sport.»

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium