Gli Uomini di Mondo saluteranno la Vuelta a España al suo passaggio a Cuneo

A salutare la "camiseta roja" de la Vuelta a España di passaggio a Cuneo ci saranno anche gli Uomini di Mondo. Un evento straordinario nelle corse a tappe di passaggio nella nostra città che merita un sentito omaggio in questa terra sempre particolarmente sensibile al ciclismo e in modo particolare quand'è sotto forma di competizione.

L'associazione nata 26 anni fa per ricordare una famosa frase del comico partenopeo Totò, recitata in numerose pellicole per aver fatto il militare a Cuneo e che vanta più di sedicimila tesserati, ha sempre interagito con questa disciplina sportiva, dal Tour de France ai vari Giri d'Italia senza dimenticare la "nostra" Fausto Coppi quando, a un paio di chilometri della partenza in Piazza Galimberti, piazzò un traguardo volante di fronte alla Caserma Vian provocando, tra le centinaia e centinaia di partecipanti, una volata impressionante per aggiudicarsi l'ambito premio di una Tessera, ad honorem, di Uomo di Mondo.

Per la cronaca, chi se l'aggiudicò, si ritirò poco dopo dalla competizione salvo poi andare alla ribalta delle cronache sportive per questa parziale vittoria, quasi alla pari, se non di più, del ciclista che s'aggiudico la competizione di quell'anno. Per la Vuelta il direttivo, presieduto da Danilo Paparelli, si troverà col pullmino e il grande striscione a salutare i partecipanti alla corsa, proprio sotto il cartello di "benvenuti a Cuneo la Città degli Uomini di Mondo", piazzato alla testata del Ponte Vecchio sullo Stura all'ingresso del capoluogo.

A sostenere l'iniziativa l'assessore allo Sport Valter Fantino del Comune di Cuneo, che ha collaborato attivamente con l'Associazione e contribuito in maniera significativa a questo piccolo ma significativo gesto affettuoso verso i corridori de la Vuelta.