Cronaca | 22 agosto 2025, 09:18

Mountain bike rubata ritrovata a Bra nella notte di Ferragosto

Denunciato un quarantenne già noto alle forze dell’ordine: la bici, del valore di 4.000 euro, riconsegnata al proprietario

Nei giorni scorsi un cittadino braidese ha subito il furto della sua mountain bike a pedalata assistita, del valore di 4.000 euro. La bicicletta è stata rinvenuta nella tarda serata del giorno di Ferragosto da un equipaggio della Polizia Locale braidese, nei pressi di un parco pubblico della città.

Dopo i necessari accertamenti il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Nel frattempo, dalle indagini effettuate e dalle registrazioni del sistema di video sorveglianza comunale, è stato possibile individuare il soggetto che aveva in uso la bicicletta: nella stessa serata, l’uomo, un quarantenne già noto alle forze dell’ordine, è stato localizzato in piazza Roma e accompagnato al Comando di Via Moffa Di Lisio e denunciato alla Procura di Asti per il reato di ricettazione.

redazione

