Boeri Vini: 120 anni di passione per il vino, tra tradizione, innovazione e ospitalità

A Costigliole d'Asti, tra i filari che disegnano le colline del Monferrato, c'è una storia che si tramanda da cinque generazioni: è la storia di Boeri Vini, un'azienda di famiglia che da 120 anni celebra la Barbera e il territorio con dedizione e senza compromessi.

Fondata nel 1904 dal capostipite Alfonso Boeri, oggi l'azienda è guidata dalla quarta e dalla quinta generazione: i fratelli Giorgio e Roberto, affiancati dalla giovane e dinamica Giulia, che porta una visione contemporanea pur mantenendo saldo il legame con le radici.

Una Barbera autentica e molto di più

Boeri Vini è conosciuta per la qualità dei suoi vini, in particolare per la Barbera d'Asti Superiore "Pörlapà".

Questo vino nasce da un vigneto piantato nel 1936 e offre un gusto pieno e avvolgente, con note di frutta matura e spezie.

Oltre alla Barbera, Boeri Vini offre una varietà di vini che rispecchiano la diversità del territorio. Il Piemonte Chardonnay "Beviòn" è un bianco fresco e profumato, ideale per aperitivi o piatti leggeri.

Per chi ama le bollicine, lo Spumante Brut, prodotto con il metodo Charmat, combina Chardonnay e Pinot Nero per un gusto vivace e fruttato. Inoltre, il Moscato d'Asti "Ribota" è un vino dolce e aromatico, perfetto per accompagnare dessert o momenti di relax.

Ogni vino è pensato per offrire un'esperienza autentica e piacevole, adatta a diverse occasioni.

Esperienze autentiche tra i vigneti

Boeri Vini non è solo un luogo di produzione, ma un'esperienza da vivere.

Per avvicinare il pubblico alla bellezza del territorio e alla magia del vino, l'azienda propone degustazioni e percorsi enoturistici pensati per chi desidera immergersi nella tradizione.

Tra le proposte più suggestive, spicca l'opportunità di fare un picnic tra i vigneti, gustando un cesto di prodotti selezionati, accompagnati da un buon calice di vino.

Un'esperienza perfetta per chi cerca un momento di autentico relax e convivialità.

Famiglia, tradizione, innovazione e collaborazione

Quattro parole chiave che definiscono l'essenza di Boeri Vini.

La famiglia è il cuore pulsante dell'azienda, con un passaggio generazionale che ha saputo unire esperienza e nuove idee.

La tradizione è il punto di partenza, valorizzata da un approccio produttivo che rispetta il territorio.

L'innovazione si traduce in scelte agronomiche sostenibili e nella continua ricerca della qualità.

La collaborazione, infine, è la chiave per crescere e condividere la passione per il vino con chiunque voglia scoprirlo.

Boeri Vini invita tutti a visitare la sua cantina e a lasciarsi conquistare dai sapori e dai racconti di una storia che continua a scriversi, vendemmia dopo vendemmia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: boerivini.it

























