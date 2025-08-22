A Marene il "ConcerTango" mescola Bach e Piazzolla

Un viaggio musicale che attraversa tre secoli in un solo concerto. È quanto propone "ConcerTango", l'originale spettacolo che domenica 7 settembre alle ore 16 animerà la Chiesa Confraternita di Santa Croce, detta dei "Battuti Bianchi", in via Rolle 6 a Marene.
Il Duo DissonAnce ha costruito un programma che intreccia passato e presente in una trama sonora affascinante: dalla fisarmonica di Piazzolla, simbolo del tango argentino, alle trascrizioni di Bach che a sua volta rielaborava Vivaldi, fino alle melodie di Rossini. Un percorso che dimostra come la fisarmonica possa superare gli stereotipi che la relegano al solo folklore, esplorando con l'antica arte della trascrizione anche epoche precedenti alla sua stessa nascita.
L'evento, parte della XVII edizione di Kalendamaya - Festival Internazionale di Cultura e Musica Antica, promette "un turbinio spumeggiante di ritmi e melodie travolgenti", dove il rigore barocco incontra la sensualità del tango.
L'ingresso è a offerta libera con prenotazione consigliata scrivendo a concerti@invaghiti.info.
Il concerto è organizzato dall'Associazione Gli Invaghiti ETS con la collaborazione di diverse realtà locali tra cui l'Associazione Amici della Biblioteca di Marene e la Parrocchia della Natività di Maria Vergine.