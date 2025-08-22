Balma Boves, domani torna l'atteso appuntamento con l'accensione del forno

Ritorna sabato 23 agosto l’attesissimo appuntamento con l’accensione del forno di Balma Boves, la Borgata-Museo alle pendici del Mombracco, nel Comune di Sanfront, famosa per essere costruita al riparo di un enorme roccia.

Una giornata per grandi e piccini per scoprire la storia di Balma Boves, riscoprire e degustare i prodotti di Denominazione Comunale del territorio, ed ammirare le performance dei ragazzi della slackline.

L’evento si svolge al pomeriggio, tra le 14 e le 18.30. Quest’anno l’attenzione è focalizzata sui prodotti di Denominazione Comunale del territorio, con un mercatino e degustazione che faranno da cornice alla presentazione, in programma alle ore 16, del volume “De.Co.: il racconto di un territorio” a cura di Tiziana Martino. Nel forno della borgata, che viene riacceso per l’occasione, verranno cotte le Batiaie De.Co. di Sanfront.

E’ inoltre prevista l’emozionante performance dei funamboli della slackline, con camminate sospesi a 40 metri da terra, a cura dell'associazione Kathart ASD. I bambini, potranno invece provare la slackline in totale sicurezza, a pochi centimetri da terra.

Durante il pomeriggio sarà possibile visitare con guida la borgata-museo. L’evento e la degustazione sono inclusi nel costo di accesso al museo.

Per agevolare l’accesso a Balma Boves, oltre ai due percorsi a piedi, con partenza dalla Frazione Rocchetta di Sanfront, sarà disponibile un servizio bus navetta in partenza da Sanfront (Piazza Statuto / fronte Municipio).

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.balmaboves.it





