La festa di San Lazzaro a Saluzzo si rinnova: il fritto di pesce diventa protagonista

La comunità della frazione saluzzese di San Lazzaro si prepara a vivere un nuovo e atteso appuntamento con la festa dedicata al Santo, che quest’anno porta con sé alcune novità di rilievo.

I festeggiamenti hanno preso il via mercoledì 20 agosto con il triduo di preghiera: fino a venerdì 22, ogni sera alle 21, nella cappella di San Lazzaro verrà recitato il rosario, come da tradizione.

L’apertura ufficiale della festa è fissata per sabato 23 agosto, alle 21, con una serata danzante a ingresso libero nel piazzale di San Lazzaro.

Musica anni ’60, ’70 e ’80 farà rivivere i grandi successi del passato, in un’atmosfera di divertimento e spensieratezza.

Il clou della festa sarà domenica 24 agosto: la giornata si aprirà alle 10,30 con la messa nella cappella, seguita dalla distribuzione del pane benedetto e da un aperitivo offerto dai massari Giovanni Zavatteri e Beppe Arnaudo insieme al comitato organizzatore. Nel pomeriggio, alle 18, spazio al divertimento per i più piccoli con giochi e intrattenimenti.

La grande novità di quest’anno arriva però in serata: alle 20 si terrà la cena a base di fritto misto di pesce fresco, preparato e servito al momento.

La serata proseguirà alle 21 con musica dal vivo insieme a “Paolo, Alberto e la band”, con ingresso gratuito.

I festeggiamenti non si esauriscono qui: lunedì 25 agosto alle 14 spazio alla gara di pétanque a coppie sorteggiate, con ricchi premi in palio, mentre in serata il tradizionale appuntamento con la cena della porchetta di Gigi.

A seguire, intrattenimento musicale con l’orchestra Aurelio Seimandi.

Un programma che unisce fede, tradizione, buon cibo e tanta musica, per un fine settimana di comunità e convivialità.