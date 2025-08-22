Bra, ci siamo: stasera in casa della Sambenedettese l'esordio dei giallorossi nel campionato di Serie C

Archiviato il primo turno eliminatorio di Coppa Italia, il Bra si appresta ad iniziare la sua avventura in Serie C contro la Sambenedettese.

Fischio d’inizio in programma alle ore 21:15 allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

I giallorossi, al ritorno tra i professionisti dopo la stagione 2013/14 (prima volta in C unica), vanno subito a caccia di punti importanti in ottica salvezza; stesso obiettivo per gli avversari, anch’essi neopromossi dalla Serie D.

La squadra allenata da Fabio Nisticò proverà a riscattare subito la sconfitta rimediata meno di una settimana fa in coppa contro l' Arezzo (2-1 a favore dei toscani). I marchigiani, invece, arrivano dal successo contro la Vis Pesaro (2-0), che ha proiettato i ragazzi di mister Palladini al secondo turno della competizione.

Le due formazioni non si sono mai affrontate in passato e i bookmaker danno favorita la compagine locale ma il match si preannuncia equilibrato e divertente.

La partita sarà diretta da Gianluca Guitaldi di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Tommaso Mambelli di Cesena e Paolo Di Carlo di Pescara, quarto ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata. Si prevedono oltre 6000 spettatori, saranno presenti anche alcuni sostenitori braidesi.

Diretta TV su Sky Sport (canale 252 con telecronaca di Luca Pellegrini) e su NOW.

Bisognerà attendere il prossimo week end per l’esordio “casalingo” del Bra che sabato 30 ospiterà il Perugia: inizio previsto per le 18 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.