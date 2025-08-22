Calcio: Alba dei Campioni, la Fondazione Vialli e Mauro torna in campo per la solidarietà

Il sipario sulla quarta edizione di Alba dei Campioni è pronto ad alzarsi: dal 27 al 30 agosto il torneo di calcio riservato alla categoria Under 16 dei club professionistici tornerà ad animare le città e gli stadi di Alba e Cuneo.

La Fondazione Vialli e Mauro, in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L. e con il supporto di Albese 1917 SSDARL, è pronta ad accogliere 9 tra i più prestigiosi club italiani – AC Milan, Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC, SS Lazio, SSC Napoli, Torino FC, U.S. Cremonese e U.S. Catanzaro 1929 – che si contenderanno un posto nell’albo d’oro della competizione. Il torneo, che gode del patrocinio e del supporto dei Comuni di Alba e Cuneo, del contributo della Fondazione CRC e del patrocinio della Regione Piemonte, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e dell’A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese, è ormai entrato nelle agende e nel cuore della Fondazione così come del territorio che lo ospita: sono tanti, infatti, gli enti, le associazioni sportive e le realtà private locali su cui la Fondazione può contare anche questa volta.

«Questo torneo, in poco tempo, è diventato il miglior modo di rendere concreto uno dei pilastri su cui è nata la Fondazione, quello che prevede la promozione di attività per la diffusione dello sport come fenomeno storico culturale. Alba dei Campioni, infatti, ci dà una grande opportunità, quella di parlare in modo diretto a questi giovani, e noi abbiamo una grande fortuna, perché possiamo farlo anche attraverso le frasi di Luca che, come me, quattro anni fa ha creduto fortemente in questo progetto – le parole di Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro –. Possiamo ricordare loro che se non si diventa buoni uomini è difficile diventare buoni giocatori, oppure provare a essere d’ispirazione come desiderava Luca, quando diceva “Voglio che qualcuno mi guardi e mi dica: È anche per merito tuo se non ho mollato”. Ecco, credo che questo contatto ravvicinato con i ragazzi sia al contempo privilegiato, prezioso e carico di responsabilità».

Il torneo Alba dei Campioni contribuisce anche ai progetti della Fondazione Vialli e Mauro a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro in favore dell’Istituto di Candiolo – IRCSS, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche, e in particolare, in continuità con l’obiettivo della Golf Cup 2025, all’acquisto di nuovi endoscopi compatibili con la piattaforma Olympus EVIS X1, un'innovazione che rappresenta un importante passo avanti nell’endoscopia digestiva oncologica.

Questa tecnologia, integrando sistemi avanzati e intelligenza artificiale, permette diagnosi più precoci e accurate, trattamenti minimamente invasivi e un monitoraggio personalizzato delle patologie gastrointestinali, migliorando sensibilmente la qualità delle cure e l’efficienza dei percorsi clinici dedicati ai pazienti. All’acquisto di questa sofisticata apparecchiatura contribuirà in modo determinante anche la Fondazione Compagnia di San Paolo, rinnovando il sostegno già offerto nella scorsa edizione per un altro macchinario destinato all’Istituto di Candiolo - IRCSS. Il contributo si inserisce in un impegno concreto e continuativo a favore dell’innovazione tecnologica in ambito sanitario, considerata una leva fondamentale all’interno del Piano Strategico 2025–2028 della Fondazione. L’accesso alle gare, libero per gli Under 14, prevede proprio una donazione – cash o attraverso Satispay – dell’importo minimo di 5 euro che contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo. Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro, nata nel 2003, ha raccolto 6.241.627 euro.

IL REGOLAMENTO

Le 9 squadre sono suddivise in 3 gironi all’italiana e si affrontano, nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, in gare da 60’ (2 tempi da 30’). Accedono alle semifinali le prime classificate dei tre gironi e la miglior seconda. Il sorteggio degli abbinamenti delle semifinali si svolgerà nella giornata del 28 agosto alle ore 19.30. Le semifinali, in programma venerdì 29 agosto alle 16.30 e alle 18.45, e la finale, prevista per sabato 30 agosto alle ore 17.00, si disputeranno in gare da 80’ (2 tempi da 40’). Per tutte le gare è prevista la terna arbitrale FIGC/AIA.

CAMPI DI GIOCO

Gare del Girone A: stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba

Gare del Girone B: stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo

Gare del Girone C: stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo)

Semifinali e finale: stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba I tre gironi, dopo il sorteggio effettuato lo scorso 29 luglio.

GIRONE A: Lazio, Internazionale, Napoli

GIRONE B: Torino, Milan, Cremonese

GIRONE C: Juventus, Atalanta, Catanzaro

Il calendario completo della manifestazione

Mercoledì 27/08/2025

Ore 10.30 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: SSC NAPOLI-FC INTERNAZIONALE

Ore 10.30 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: US CREMONESE-AC MILAN

Ore 10.30 - stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo): US CATANZARO 1929-ATALANTA BC

Ore 18.00 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: SS LAZIO-SSC NAPOLI

Ore 18.00 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: TORINO FC-US CREMONESE

Ore 18.00 - stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo): JUVENTUS FC-US CATANZARO 1929

Giovedì 28/08/2025

Ore 10.00 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: FC INTERNAZIONALE-SS LAZIO

Ore 10.00 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: AC MILAN-TORINO FC

Ore 10.00 - stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo): ATALANTA BC-JUVENTUS FC

Venerdì 29/08/2025

Ore 16.30 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: SEMIFINALE/1

Ore 18.45 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: SEMIFINALE/2

Sabato 30/08/2025

Ore 17.00 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: FINALE